نصيحة من وزيرة خارجية ألمانيا "للتخفيف من الضغط"

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بعد أسبوع صعب في أعقاب الإعلان عن انهيار الائتلاف الحاكم في المانيا، اختارت وزيرة الخارجية الألمانية، أنالينا بيربوك، الرياضة لموازنة الأمور.وكتبت السياسية المنتمية لحزب الخضر على حسابها على "إنستغرام": "بعد هذا الأسبوع المذهل، الشيء الوحيد الذي يساعد هو (الركض) عبر برلين في وقت متأخر من الليل. أشعر بالرياح والبرودة، وأرى الأضواء وأفكر في كل شخص هناك لم يستسلم أبدا... ويستمر الحال صباحا!".كما نشرت الوزيرة صورة لها مع ظهور نهر شبيريه في الخلفية ومحطة قطار برلين الرئيسية المضاءة. (العربية)