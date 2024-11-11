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عربي-دولي

تركيا: مستعدون للوساطة في تسوية أزمة أوكرانيا

Lebanon 24
11-11-2024 | 04:35
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جدد وزير الخارجية التركي هاكان فيدان التأكيد على استعداد بلاده للوساطة في تسوية أزمة أوكرانيا في إطار الشكل والمعايير التي يختارها الطرفان.
ونقلت صحيفة ملييت عن فيدان قوله: "بعد فوز دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية الأمريكية، زادت الآمال في إنهاء الحرب الروسية الأوكرانية.. في الواقع، ومنذ اليوم الأول، دعونا إلى أن تكون الدبلوماسية أولوية لحل الأزمة الأوكرانية. إدراكنا وفهمنا لهذا الأمردفعنا لاستخدام كل الوسائل الدبلوماسية لدعوة جميع الأطراف للجلوس على طاولة المفاوضات. في الأيام الأولى للحرب، جمعنا الأطراف معا بداية في أنطاليا ثم في إسطنبول، أين كنا قريبين جدا من تحقيق السلام. أعلنها مرة أخرى، تركيا مستعدة للعب دور الوسيط في الجهود الرامية إلى تحقيق السلام العادل والدائم في إطار الصيغة والمعايير التي سيتم الاتفاق عليها بين الطرفين، ولن نتردد في وضع حجر أساس هذا السلام بأيدينا". (روسيا اليوم)
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