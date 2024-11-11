عن انتصار أوكرانيا.. هذا ما يراه الغرب

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أكدت "سي إن إن" أن الغرب يعتبر "النصر" الذي تطالب كييف بتحقيقه وانسحاب روسيا من كافة أراضي أوكرانيا، مطلبا مستحيلا.وأشارت إلى أن كييف الآن في أحد أضعف مواقفها منذ شباط 2022، وأن الغرب بدأ يؤمن بشكل متزايد بأن إنهاء النزاع في أوكرانيا لا يمكن تحقيقه إلا من خلال المفاوضات وتنازل أوكرانيا عن الأراضي.ومع فوز دونالد ترامب بالرئاسة الأميركية باتت الكثير من التقارير الإعلامية تتحدث عن بدء المشاورات في فريق ترامب حول تجميد النزاع في أوكرانيا وحله سلميا.وذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" نقلا عن مصادرها أن مقربين من ترامب اقترحوا تجميد النزاع وإعلان منطقة منزوعة السلاح على طول خط المواجهة، وإمداد أوكرانيا بأسلحة جديدة وتأجيل قبولها في "الناتو". (روسيا اليوم)