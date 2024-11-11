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إقتصاد

بينها دولة عربية.. هذه أكثر الدول شراء للذهب

Lebanon 24
11-11-2024 | 07:04
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نشر موقع "أر بي كا" الاقتصادي تقريرا، استند لبيانات البنوك المركزية حول العالم وصندوق النقد الدولي والبنك الدولي ومجلس الذهب العالمي، سلط الضوء على مشتريات الدول للمعدن الأصفر في الفترة من 2013 إلى 2023.
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ووفقا للتقرير فقد بلغت مشتريات البنوك المركزية في العالم في نهاية العام 2023 قرابة 1037 طناً من الذهب، وهو ثاني أكبر حجم يتم شراؤه على أساس سنوي على الإطلاق.

وأظهر التقرير أن روسيا والصين وتركيا كانوا في طليعة الدول شراء للذهب في الفترة المذكورة، حيث بلغت مشتريات الدول الثلاث 2903 أطنان من الأصفر الرنان. كما أن العراق من الدول العربية التي اشترت الذهب في تلك الفترة وجاءت في المرتبة التاسعة وفق التصنيف.

وفيما يلي تصنيف لأكثر الدول شراء للذهب في الفترة من 2013 حتى 2023:
 
 
أكبر الدول امتلاكا للذهب بناء على تقرير مجلس الذهب العالمي لشهر تشرين الثاني 2024:
 

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