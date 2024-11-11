أردوغان: لفرض حظر للأسلحة على إسرائيل وعزلها دوليا

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن "حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تعمل على تصعيد التوتر العسكري ضد إيران وتواصل هجماتها على لبنان".

وفي كلمة له خلال القمة العربية الإسلامية حول غزة ولبنان، أشار أردوغان إلى أن "إسرائيل تعمل على إلغاء حل الدولتين ومنع عودة الفلسطينيين لبلدهم".

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ورأى أنه "يجب إيجاد حلول عاجلة لتوصيل المساعدات إلى غزة".

وتمنى أن ينجح الأشقاء الفلسطينيون في تحقيق الوحدة الوطنية بينهم.

واعتبر أردوغان أنه "يجب فرض حظر للأسلحة على إسرائيل وعزلها دوليا ما لم تنه عدوانها على غزة".

وأضاف: "وضعنا في تركيا قيودا إضافية على التجارة مع إسرائيل ومن المهم متابعة تنفيذ قرار محكمة العدل ضد إسرائيل".