مُحاولة اغتيال قيادي بارز في سوريا.. مسلحون أطلقوا النار عليه وهذا وضعه الصحيّ

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تعرّض القيادي البارز في محافظة السويداء السورية سليمان عبد الباقي لمحاولة اغتيال نفذها مسلحون لم تعرف هويتهم.وقالت شبكة "السويداء 24" الإخبارية، إن المسلحين فتحوا النار من داخل سيارة على القيادي ومرافق له، في محيط مشفى السويداء الوطني.وأضافت أن المعلومات الأولية تشير إلى أن عبد الباقي أصيب بطلق ناري في صدره، وهو بوضع صحي مقبول، لكن وفقا للشبكة الإخبارية عينها، فإن حالة مرافقه غير مستقرة، بعدما أصابت إحدى الرصاصات رأسه. وأصيب أحد المارة أثناء حادثة إطلاق النار. (الحرة)