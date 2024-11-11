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عربي-دولي

صياد أطلق النار على طائرة مسيّرة وأصابها... شاهدوا الفيديو

Lebanon 24
11-11-2024 | 08:40
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انتشر على شبكة الإنترنت مقطع فيديو أظهر إصابة طائرة مسيّرة أوكرانية من قبل صياد في منطقة موسكو باستخدام بندقية صيد ثنائية المواسير.

وقد فوجئ فريق من الصيادين بظهور المسيرة في السماء، وقام أحدهم بإطلاق بضع رصاصات عليها.
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وصرخ فرحا في الفيديو: "نعم، لقد أصبتها!" ومع ذلك، فإن الطائرة المسيّرة واصلت رحلتها، مع تغيير بسيط في مسارها. (روسيا اليوم)
 
 
 
 
 

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