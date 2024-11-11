إسرائيل تعلن "تكلفة" الحرب ضد حماس وحزب الله

Advertisement

قالت وزارة المالية الإسرائيلية، الاثنين، إن الإنفاق على الحروب الدائرة مع كل من حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في غزة وجماعة حزب الله في لبنان منذ تشرين الأول من العام الماضي تجاوزت 106 مليارات شيقل (28.4 مليار دولار).وأضافت الوزارة أن عجز الميزانية بلغ 11.2 مليار شيقل في أكتوبر.وانخفض العجز في الأشهر الاثني عشر حتى تشرين الأول إلى 7.9 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، من 8.5 بالمئة في الأشهر الاثني عشر حتى أيلول.وقالت الوزارة إنه على الرغم من الانخفاض، فإن العجز سيتجاوز 6.6 بالمئة في 2024، بحسب ما أوردت "رويترز".أعلن مكتب الادعاء في تايبيه اليوم، أن أجهزة الاتصال اللاسلكي "البيجر" التي انفجرت في لبنان في 17 أيلول الماضي، لم تكن مصنّعة من جانب شركة "غولد أبولو" التايوانية. (الحرة)