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عربي-دولي

وسط إجراءات أمنية مشدّدة.. حظر رفع العلم الفلسطيني خلال مباراة إسرائيل وفرنسا

Lebanon 24
11-11-2024 | 09:19
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أعلن قائد شرطة باريس لوران نونيز منع رفع العلم الفلسطيني في مباراة كرة القدم بين فرنسا وإسرائيل التي ستقام وسط إجراءات أمنية مشددة في الـ14 من  تشرين الثاني الجاري.

وبحسب تقارير إعلامية محلية، الاثنين، سيتابع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مباراة فرنسا وإسرائيل في ملعب "ستاد دي فرانس" بسان دوني إحدى ضواحي باريس.
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وقال نونيز إن المباراة ستقام وسط إجراءات أمنية مشددة، ولن يُسمح إلا برفع العلمين الفرنسي والإسرائيلي خلال المباراة.

ومن المقرر أن يخضع المشجعون الذين يأتون لمشاهدة المباراة للتفتيش الأمني وفحص بطاقات الهوية مرتين، بحسب ما أوردت "الأناضول".

كما سيكون هناك رجال شرطة بملابس مدنية في الملعب خلال المباراة، وستترك المدرجات القريبة من الملعب فارغة.

ومن المتوقع أن تتكفل فرق الشرطة الخاصة الفرنسية "RAID" بأمن لاعبي كرة القدم الإسرائيليين. (ارم نيوز)
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