10 شهداء في قصف إسرائيلي على خيمة نازحين في غزة

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ونقلت الوكالة عن مصادر طبية قولها، إن الطيران الإسرائيلي قصف خيمة كانت تؤوي نازحين يجتمعون للحصول على خدمة الإنترنت، قرب بوابة "أصداء" الجنوبية غرب مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.ودفعت القوات الإسرائيلية بالدبابات إلى الجانب الغربي من مخيم النصيرات في قطاع غزة، الإثنين، في توغل جديد بوسط القطاع.وقال سكان إن الدبابات الإسرائيلية فتحت النار خلال التوغل في غرب النصيرات، وهو أحد المخيمات الثمانية المقامة منذ فترة طويلة للاجئين في قطاع غزة، ما تسبب في حالة من الذعر بين السكان والأسر النازحة. (سكاي نيوز)