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إصابة جنديين إسرائيليين في عملية دهس قرب بيت لحم

Lebanon 24
11-11-2024 | 17:30
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أعلنت القناة 12 الإسرائيلية، فجر الثلاثاء، إصابة جنديين إسرائيليين بجروح، في عملية دهس عند الحاجز العسكري قرب مدينة بيت لحم في الضفة الغربية.
وأضافت المصادر أن "منفّذ العملية تمكّن من الفرار، وأن الجيش الإسرائيلي اقتحم بيت لحم حيث تجري ملاحقة منفذ العملية".
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وقال الجيش الإسرائيلي في بيان إن "سيارة فلسطينية تسلّلت إلى نقطة تفتيش في منطقة الخضر ببيت لحم ونفّذت عملية دهس".

وأضاف البيان أن "السيارة التي قامت بعملية الدهس فرّت، ونقوم بعمليات تمشيط للمنطقة".
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