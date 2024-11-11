Advertisement

عربي-دولي

ردا على هجمات ضد قواتها.. أميركا تضرب 9 أهداف مرتبطة بإيران في سوريا ومقتل 4

Lebanon 24
11-11-2024 | 23:37
A-
A+
Doc-P-1276970-638669904664995347.jpg
Doc-P-1276970-638669904664995347.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
قامت القوات الأميركية بشن ضربات، أمس الاثنين، ضد 9 أهداف مرتبطة بمجموعات مدعومة من إيران في سوريا رداً على هجمات ضد قوات أميركية في الأراضي السورية، وفق ما أعلن الجيش الأميركي.

وقالت القيادة الوسطى الأميركية للشرق الأوسط "سنتكوم" في منشور على شبكة للتوصل الاجتماعي إن الضربات استهدفت موقعين، ردا على عدة هجمات على جنود أميركيين في سوريا خلال الساعات الـ24 الماضية.
Advertisement

وتابعت: "هذه الضربات ستضعف قدرة المجموعات المدعومة من إيران على التخطيط لهجمات مستقبلية على القوات الأميركية وقوات التحالف وعلى شنها"، في إشارة إلى التحالف الدولي لمكافحة تنظيم داعش.

ولم تحدد سنتكوم المجموعات التي تم استهدافها أو ما إذا أوقعت الضربات أي إصابات.

لكن المرصد السوري لحقوق الإنسان أشار إلى أن الضربات أسفرت عن مقتل أربعة عناصر في مجموعات موالية لإيران.

وتنشر الولايات المتحدة نحو 900 من جنودها في سوريا ونحو 2500 في العراق في إطار التحالف الدولي الذي أنشئ في العام 2014 لمكافحة تنظيم داعش.(العربية)



تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
08:40 | 2024-11-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:17 | 2024-11-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:06 | 2024-11-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:43 | 2024-11-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:30 | 2024-11-11 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
03:19 | 2024-11-12
02:32 | 2024-11-12
02:06 | 2024-11-12
01:55 | 2024-11-12
01:50 | 2024-11-12
01:44 | 2024-11-12
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24