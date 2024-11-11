ردا على هجمات ضد قواتها.. أميركا تضرب 9 أهداف مرتبطة بإيران في سوريا ومقتل 4

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قامت القوات الأميركية بشن ضربات، أمس الاثنين، ضد 9 أهداف مرتبطة بمجموعات مدعومة من إيران في سوريا رداً على هجمات ضد قوات أميركية في الأراضي السورية، وفق ما أعلن الجيش الأميركي.وقالت القيادة الوسطى الأميركية للشرق الأوسط "سنتكوم" في منشور على شبكة للتوصل الاجتماعي إن الضربات استهدفت موقعين، ردا على عدة هجمات على جنود أميركيين في سوريا خلال الساعات الـ24 الماضية.وتابعت: "هذه الضربات ستضعف قدرة المجموعات المدعومة من إيران على التخطيط لهجمات مستقبلية على القوات الأميركية وقوات التحالف وعلى شنها"، في إشارة إلى التحالف الدولي لمكافحة تنظيم داعش.ولم تحدد سنتكوم المجموعات التي تم استهدافها أو ما إذا أوقعت الضربات أي إصابات.لكن المرصد السوري لحقوق الإنسان أشار إلى أن الضربات أسفرت عن مقتل أربعة عناصر في مجموعات موالية لإيران.وتنشر الولايات المتحدة نحو 900 من جنودها في سوريا ونحو 2500 في العراق في إطار التحالف الدولي الذي أنشئ في العام 2014 لمكافحة تنظيم داعش.(العربية)