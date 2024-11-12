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جرفت السيارات ودمرت المنازل وقطعت الجسور.. فيضانات غير مسبوقة تجتاح هذه الدولة!

Lebanon 24
12-11-2024 | 04:54
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تسببت الأمطار الغزيرة في حدوث فيضانات غير مسبوقة في ولاية لارا غربي فنزويلا، حيث غمرت المياه الشوارع والطوابق السفلية من المباني وجرفت السيارات وقطعت الجسور وتسببت بانهيارت أرضية في عاصمة الولاية باركيسيميتو.
 
 
 
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كما هطلت أمطار غزيرة وسيول مفاجأة في مناطق مختلفة شمال باركيسيميتو، ما أدى إلى حدوث فيضانات في الشوارع، كما أثرت الفيضانات على المناطق المحيطة الأخرى في مدينة كابوداري، مما أدى إلى فوضى في الطرق في جميع أنحاء المنطقة.
 
 



واضطر السكان إلى اللجوء إلى عمليات الإنقاذ بسبب السرعة التي ارتفعت بها مستويات المياه التي تسببت بخسائر جسيمة في الممتلكات الخاصة والعامة، مما أجبر السائقين على ترك سياراتهم التي جرفتها تيارات المياه.


وتقوم السلطات المحلية بتقييم الأضرار وتنسيق إجراءات الإنقاذ، بينما تعمل فرق الطوارئ على تطهير الطرق المتضررة.
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