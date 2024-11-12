جرفت السيارات ودمرت المنازل وقطعت الجسور.. فيضانات غير مسبوقة تجتاح هذه الدولة!

تسببت الأمطار الغزيرة في حدوث فيضانات غير مسبوقة في ولاية لارا غربي فنزويلا، حيث غمرت المياه الشوارع والطوابق السفلية من المباني وجرفت السيارات وقطعت الجسور وتسببت بانهيارت أرضية في عاصمة الولاية باركيسيميتو.

Floods after heavy rains in the north of Barquisimeto, Venezuela 🇻🇪 (09.11.2024)



If the Earth suffers, we will suffer too#ActNow pic.twitter.com/fjoFTbJRc9 — Neeraj ( Writer/YouthMindset4Peace) #ActOnClimate (@Neeraj10z) November 11, 2024 Advertisement

كما هطلت أمطار غزيرة وسيول مفاجأة في مناطق مختلفة شمال باركيسيميتو، ما أدى إلى حدوث فيضانات في الشوارع، كما أثرت الفيضانات على المناطق المحيطة الأخرى في مدينة كابوداري، مما أدى إلى فوضى في الطرق في جميع أنحاء المنطقة.

#09nov graves inundaciones en diferentes sitios del estado, como consecuencia de las intensas lluvias con truenos, relámpagos y desbordamiento de quebradas, lo cual ha traído pérdidas materiales. Esto exige inmediata intervención del régimen para proteger la vida de las personas pic.twitter.com/WjaqQCtGra — Guillermo Palacios (@guillerpalacios) November 9, 2024







واضطر السكان إلى اللجوء إلى عمليات الإنقاذ بسبب السرعة التي ارتفعت بها مستويات المياه التي تسببت بخسائر جسيمة في الممتلكات الخاصة والعامة، مما أجبر السائقين على ترك سياراتهم التي جرفتها تيارات المياه.





وتقوم السلطات المحلية بتقييم الأضرار وتنسيق إجراءات الإنقاذ، بينما تعمل فرق الطوارئ على تطهير الطرق المتضررة.