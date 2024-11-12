"أحد المساعدين المقربين لنتنياهو"... ترامب اجتمع مع وزير إسرائيلي

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ذكر موقع "أكسيوس" نقلاً عن مسؤولين إسرائيليين وأمريكيين، أن وزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي رون ديرمر، التقى مع الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب في منتجع مارالاغو.والاجتماع الذي عقد يوم الأحد الماضي في فلوريدا، بين ترامب وديرمر، أحد المساعدين المقربين لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، سبق آخر بين الوزير الإسرائيلي، ووزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، أمس الإثنين.وأفاد موقع أكسيوس، بأن ديرمر نقل رسائل من نتنياهو إلى ترامب، كما أطلعه على خطط إسرائيل بشأن غزة ولبنان وإيران خلال الشهرين المقبلين، قبل تولي ترامب منصبه. وأضاف الموقع أن ديرمر التقى أيضاً مع صهر ترامب جاريد كوشنر، الذي كان مستشاراً كبيراً لشؤون الشرق الأوسط خلال إدارة ترامب الأولى بين عامي 2017 و2021.وقال نتانياهو يوم الأحد الماضي، إنه تحدث مع ترامب 3 مرات خلال الأيام السابقة، لتعزيز التحالف بين إسرائيل والولايات المتحدة.