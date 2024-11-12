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عربي-دولي

ترامب يختار وزيرة للأمن الداخلي.. تعرّفوا اليها

Lebanon 24
12-11-2024 | 05:17
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اختار الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب، حاكمة ولاية داكوتا الجنوبية كريستي نوم لتولي حقيبة الأمن الداخلي في الإدارة الجديدة، وفق ما نقلته شبكة "سي.إن.إن" الإخبارية عن مصدرين اليوم الثلاثاء.

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وتقضي كريستي نوم، التي كان يُنظر إليها في مرحلة ما على أنها مرشحة محتملة لمنصب نائب الرئيس الجمهوري ترامب، حاليا فترة ولايتها الثانية لمدة 4 سنوات حاكمة لولاية داكوتا الجنوبية بعد تحقيقها فوزا ساحقا في إعادة انتخابها في عام 2022.


وذاع صيتها على مستوى الولايات المتحدة بعد رفضها إصدار أمر ملزم بارتداء الكمامة على مستوى الولاية خلال جائحة كوفيد-19.

ومع ذلك، مرت نوم بفترة صعبة سياسيا استمرت لبضعة أشهر هذا العام.
 
ووزارة الأمن الداخلي مسؤولة عن كل شيء بدءا من حماية الحدود والهجرة حتى التعامل مع الكوارث وجهاز الخدمة السرية.

وعين ترامب الإثنين توم هومان "مسؤولا كبيرا مكلفا بشؤون الحدود" في إدارته. وقال هومان إنه سيعطي الأولوية لترحيل المهاجرين غير الشرعيين الذين يشكلون تهديدا على السلامة العامة والأمن القومي.

وقالت مصادر لرويترز إن من المتوقع أن يعين ترامب السيناتور الأميركي ماركو روبيو وزيرا للخارجية. (سكاي نيوز)
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