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عربي-دولي

رسالة تحذيرية للإسرائيليين.. ماذا في مضمونها؟

Lebanon 24
12-11-2024 | 06:24
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أكد مصدر أمني في إسرائيل أن الشرطة التايلاندية حذرت من نية تنفيذ هجوم ضد إسرائيليين، بحسب ما أوردت القناة 12 الإسرائيلية.

ومن جهته، قال مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بالنيابة عن جهاز الاستخبارات وقوة المهام الخاصة وقيادة الأمن القومي: "منذ عدة أشهر تجري أحداث عدة على الساحة التايلاندية، وتعمل قوات الأمن الإسرائيلية، بالشراكة مع قوات الأمن في تايلاند، على إحباطها".
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وتابع: "في أعقاب المعلومات الأخيرة وفي ضوء الخوف المتزايد من تعرض الإسرائيليين واليهود في كل أنحاء تايلاند للأذى، وجه مقر الأمن القومي في رسالة إلى الجمهور مفادها ضرورة، زيادة اليقظة في تايلاند".

وأضاف: "في الوقت الحالي، لا يتغير مستوى التحذير من السفر إلى تايلاند".

وبحسب المكتب: "لابد من التأكيد على أنه منذ أحداث 7 تشرين الأول وحرب السيوف الحديدية، تزايدت جهود إيران ووكلائها لمهاجمة أهداف إسرائيلية ويهودية حول العالم، ويواصل الموساد وقوات الأمن الإسرائيلية العمل مع شركائهم في العالم للحفاظ على سلامة الإسرائيليين واليهود". (سكاي نيوز عربية)
 
 
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