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إسرائيل تفتح معبراً جديداً لمساعدات غزة

Lebanon 24
12-11-2024 | 06:57
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أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم الثلاثاء، فتح معبر جديد لدخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، وذلك بعد ضغط أميركي.
 
وقال في بيان: "تم اليوم الثلاثاء فتح معبر كيسوفيم لنقل شاحنات المساعدات الإنسانية"، مشيرا إلى أن "المساعدات دخلت إلى قطاع غزة بعد عمليات تفتيش أمنية مشددة عند معبر كرم أبو سالم من قبل عناصر الأمن التابعين لسلطة المعابر الحدودية في وزارة الدفاع الإسرائيلية"، وفق فرانس برس.
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كذلك أردف أن عملية دخول المساعدات تشمل توصيل "الغذاء والمياه والإمدادات الطبية ومعدات المأوى إلى وسط وجنوب قطاع غزة". (العربية)
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