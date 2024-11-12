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الخارجية التركية: نرفض تصريحات مسؤولين إسرائيليين بشأن ضم الضفة الغربية

Lebanon 24
12-11-2024 | 08:21
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أعربت وزارة الخارجية التركية عن رفضها الشديد للتصريحات الصادرة عن بعض المسؤولين الإسرائيليين بشأن ضم الضفة الغربية المحتلة.
وأفادت في بيان، الثلاثاء، بأن هذه التصريحات التي تتجاهل القانون الدولي وحل الدولتين، دليل على أن هدف إسرائيل النهائي هو الاستيلاء على الأراضي الفلسطينية.
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وقالت إن "إفلات إسرائيل من العقاب على سياسة الاحتلال والإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين يزيد جرأة (رئيس وزرائها بنيامين) نتنياهو ومناصريه".
وشدد البيان على ضرورة اتخاذ مجلس الأمن والمجتمع الدولي موقفا قويا ضد سياسات إسرائيل غير القانونية.
(الأناضول)
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