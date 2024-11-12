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الملك تشارلز الثالث يمنح العاهل البحريني وساما رفيعا

Lebanon 24
12-11-2024 | 08:29
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منح الملك تشارلز الثالث ملك المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية، العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة، وسام "فارس الصليب الأعظم الملكي الفيكتوري"، وذلك في احتفال جرى بقصر وندسور.
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ويعد وسام "فارس الصليب الأعظم الملكي الفيكتوري" من أعلى الأوسمة التي يمنحها ملك المملكة المتحدة.

⁠وبهذه المناسبة، أعرب ملك البحرين عن جزيل شكره وتقديره للملك تشارلز الثالث على هذا الوسام، متمنيا له الصحة والسعادة، وللمملكة المتحدة وشعبها دوام التقدم والازدهار.
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