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35 قتيلاً و 43 مصابا بحادث دهس جنوبي الصين

Lebanon 24
12-11-2024 | 08:40
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قتل 35 شخصا وأصيب 43 آخرون جراء عملية دهس نفذها شخص في مقاطعة غوانغدونغ، جنوبي الصين.
وأفاد بيان للشرطة في المقاطعة، أن الحادث وقع مساء أمس الاثنين، حيث قاد منفذ عملية الدهس سيارته نحو مواطنين في إحدى المنشآت الرياضية.
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لاحقا، قبضت السلطات على منفذ عملية الدهس وهو رجل في 68 من العمر، حيث ذكر في إفادته الأولية أنه أقدم على فعله بسبب سخطه على الطلاق من زوجته واعتراضه على شروط تقسيم الممتلكات بينهما.
ووقع الحادث عشية انطلاق معرض "تشوهاي" للطيران (معرض الصين الدولي للطيران) في المدينة نفسها التي وقعت فيها الحادثة.
(الاناضول)
 

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