Advertisement

عربي-دولي

ارتفاع حصيلة ضحايا الكوليرا في السودان.. كم بلغت؟

Lebanon 24
12-11-2024 | 10:22
A-
A+
Doc-P-1277276-638670290690123615.jpg
Doc-P-1277276-638670290690123615.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أعلنت وزارة الصحة السودانية، الثلاثاء، ارتفاع عدد الإصابات بوباء الكوليرا إلى أكثر من 34 ألف إصابة بينها 979 حالة وفاة منذ آب 2024.
وأفادت الوزارة في بيان، بـ"تسجيل 190 إصابة جديدة بوباء الكوليرا ليرتفع عدد الإصابات إلى 34 ألفا و 108، بينها 979 وفاة".
Advertisement
وفي ذات البيان، أوضحت أنه "تم تسجيل 69 إصابة جديدة بحمى الضنك جميعها في ولاية كسلا شرقي البلاد ليرتفع عدد الإصابات إلى 6 آلاف و 322 بينها 14 وفاة".
(الأناضول)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
02:27 | 2024-11-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:54 | 2024-11-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:12 | 2024-11-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:00 | 2024-11-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:22 | 2024-11-11 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
11:36 | 2024-11-12
11:20 | 2024-11-12
10:48 | 2024-11-12
10:32 | 2024-11-12
10:23 | 2024-11-12
10:02 | 2024-11-12
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24