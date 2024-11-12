ارتفاع حصيلة ضحايا الكوليرا في السودان.. كم بلغت؟

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(الأناضول)

أعلنت وزارة الصحة السودانية، الثلاثاء، ارتفاع عدد الإصابات بوباء الكوليرا إلى أكثر من 34 ألف إصابة بينها 979 حالة وفاة منذ آب 2024.وأفادت الوزارة في بيان، بـ"تسجيل 190 إصابة جديدة بوباء الكوليرا ليرتفع عدد الإصابات إلى 34 ألفا و 108، بينها 979 وفاة".وفي ذات البيان، أوضحت أنه "تم تسجيل 69 إصابة جديدة بحمى الضنك جميعها في ولاية كسلا شرقي البلاد ليرتفع عدد الإصابات إلى 6 آلاف و 322 بينها 14 وفاة".