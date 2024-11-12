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بوريل: ما يحدث في أوكرانيا سيحدد المستقبل الجيوسياسي لأوروبا

Lebanon 24
12-11-2024 | 12:40
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أكد مفوض الشؤون الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل أنه سعيد لتمكنه من إزالة الحظر الأوروبي بشأن تمويل تسليح أوكرانيا.
وقال بوريل في مقابلة مع صحيفة "بايس" الإسبانية: "أنا سعيد لأنني تمكنت من إزالة حظر الاتحاد الأوروبي بشأن تمويل المساعدة العسكرية لأوكرانيا، وقد حدث ذلك لأنني أصررت عليه بكل قوة".
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وأضاف أنه عندما كان يقترح عليه أعضاء فريقه خطة لتوفير أي مبلغ لأوكرانيا، كان يأمر بإضافة "صفرين آخرين" إليه.
وتابع أن ما يحدث في أوكرانيا سيحدد المستقبل الجيوسياسي لأوروبا، لذلك يتعين أن تفكر أوروبا في كييف.
وقال بوريل: "نحن جزء من هذه اللعبة، لسنا طرفا في الحرب، لكننا جزء من الصراع".
( روسيا اليوم)
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