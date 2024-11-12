بوريل: ما يحدث في أوكرانيا سيحدد المستقبل الجيوسياسي لأوروبا

Advertisement

أكد مفوض الشؤون الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل أنه سعيد لتمكنه من إزالة الحظر الأوروبي بشأن تمويل تسليح أوكرانيا.وقال بوريل في مقابلة مع صحيفة "بايس" الإسبانية: "أنا سعيد لأنني تمكنت من إزالة حظر الاتحاد الأوروبي بشأن تمويل المساعدة العسكرية لأوكرانيا، وقد حدث ذلك لأنني أصررت عليه بكل قوة".وأضاف أنه عندما كان يقترح عليه أعضاء فريقه خطة لتوفير أي مبلغ لأوكرانيا، كان يأمر بإضافة "صفرين آخرين" إليه.وتابع أن ما يحدث في أوكرانيا سيحدد المستقبل الجيوسياسي لأوروبا، لذلك يتعين أن تفكر أوروبا في كييف.وقال بوريل: "نحن جزء من هذه اللعبة، لسنا طرفا في الحرب، لكننا جزء من الصراع".( روسيا اليوم)