نتنياهو في رسالة إلى الشعب الإيراني: سيأتي اليوم الذي نتعامل فيه معكم

صرّح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في رسالة موجّهة للشعب الإيراني، أن إسرائيل لا ترغب في الحرب مع إيران.

وأشار إلى أن أي هجوم آخر من طهران على إسرائيل "سيؤدي إلى شلل الاقتصاد الإيراني".

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وأوضح أن تكلفة إطلاق مئات الصواريخ من قبل النظام الإيراني على إسرائيل، حسب قوله، قد بلغت حوالي 2.3 مليار دولار، واصفًا هذا الإنفاق بأنه "بلا جدوى".



وأضاف نتنياهو أن النظام الإيراني يسعى لتدمير مستقبل الشعب الإيراني في إطار سياساته التي تؤدي إلى تدمير البلاد، لكنه أكّد: "لن نسمح بحدوث ذلك".

وعبّر عن ثقته بأن "اليوم سيأتي"، حينما تصبح "طهران حرة"، ويتعاون الإسرائيليون والإيرانيون لبناء مستقبل من الرخاء والسلام.





