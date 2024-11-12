"شئنا أم أبينا".. بزشكيان بتصريح لافت: طهران مضطرة للتعامل مع واشنطن

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أضاف بزشكيان بعد أسبوع من فوز دونالد ترامب بالانتخابات الرئاسية الأميركية، أنّه "شئنا أم أبينا، سيتعين علينا التعامل مع الولايات المتحدة على الساحتين الإقليمية والدولية، لذا من الأفضل أن ندير هذه العلاقة بأنفسنا".ختم: "يتعين علينا أن نتعامل مع أصدقائنا بكرم وأن نتعامل مع أعدائنا بصبر". (روسيا اليوم)