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عربي-دولي

"شئنا أم أبينا".. بزشكيان بتصريح لافت: طهران مضطرة للتعامل مع واشنطن

Lebanon 24
12-11-2024 | 12:23
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أعلن الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، اليوم الثلاثاء، أنّ "طهران لن تتمكن من تجاهل عدوها اللدود الولايات المتحدة ويتعين عليها التعامل مع أعدائها بالصبر"، وفق ما افادت وسائل إعلام رسمية.

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أضاف بزشكيان بعد أسبوع من فوز دونالد ترامب بالانتخابات الرئاسية الأميركية، أنّه "شئنا أم أبينا، سيتعين علينا التعامل مع الولايات المتحدة على الساحتين الإقليمية والدولية، لذا من الأفضل أن ندير هذه العلاقة بأنفسنا".

ختم: "يتعين علينا أن نتعامل مع أصدقائنا بكرم وأن نتعامل مع أعدائنا بصبر". (روسيا اليوم) 
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