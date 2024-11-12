لتنظيم التجمعات البدوية.. نتنياهو: أؤكد على أهمية محاربة ظاهرة تعدد الزوجات

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وتسعى "خطة المراكز" إلى تنظيم الاستقرار البدوي عبر إنشاء تجمعات سكنية مخصصة لسكان القرى البدوية غير المعترف بها.وتمت الموافقة على توسيع نطاق الخطة لتشمل مناطق إضافية، منها منطقة "بكعات عراد" ومحيط سجن بئر السبع، بهدف تسوية أوضاع التجمعات في هذه المناطق وتعزيز سيادة الدولة في النقب، وفقا لبيان حكومي.كما تم عرض تقرير أمام اللجنة، التي يرأسها رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو، كشف عن ارتفاع نسبته 400% في تنفيذ أوامر الهدم للبناء غير القانوني في النقب خلال عام 2024، مما أسهم في زيادة عدد اتفاقيات التسوية التي تم التوصل إليها.نتنياهو صرّح قائلاً: "أود التأكيد على أهمية محاربة ظاهرة تعدد الزوجات، وأوجه الجهات الحكومية المعنية بتكثيف جهودها للتصدي لهذه الظاهرة. كما أرحب بتشديد سياسة الإنفاذ والهدم ضد البناء غير القانوني، وأدعو لتسريع وتيرة التسوية مع تطوير أفكار وأدوات جديدة، كما قدمها وزراء الحكومة في اللجنة". (الحرة)