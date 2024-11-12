ماكرون وروته يؤكدان أهمية دعم أوكرانيا في مواجهة روسيا

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وقال ماكرون، إن "دعم هذا البلد المعتدى عليه من قبل روسيا يبقى أولوية مطلقة"، معتبراً أن "نشر الجنود الكوريين الشماليين على خط الجبهة مؤخرا هو تصعيد خطير. ونحن سنواصل الدفع من أجل أن يوفر الناتو وحلفاؤه كل دعمهم للجيش الأوكراني طالما استلزم الأمر".وشدد ماكرون على أن ذلك هو "السبيل الوحيد نحو المفاوضات. وأريد أن أكون واضحا، متى حان الوقت، لا يمكن اتخاذ أي قرار بشأن أوكرانيا من دون الأوكرانيين، ولا بشأن أوروبا من دون الأوروبيين".من جانبه، شدد روته على ضرورة أن يكون دعم الحلفاء الغربيين لأوكرانيا أكبر من مجرد تزويدها بما يتيح لها القتال، موضحاً أنّه"علينا الحفاظ على قوة تحالفنا عبر الأطلسي. التحدي المباشر الذي نواجهه هو دعم أوكرانيا"، معتبرا أن البلاد تستعد "للشتاء الأقسى" منذ بدء العملية العسكرية الروسية مطلع العام 2022.واعتبر أن الدعم الكوري الشمالي المباشر لروسيا يظهر أهمية أن يتواصل دعم أوكرانيا من قبل الولايات المتحدة لأن المسألة باتت ترتبط بأمنها أيضا.وأشار إلى أن روسيا من خلال التعاون مع دول مثل الصين وإيران وكوريا الشمالية "لا تهدد أوروبا فقط، بل تهدد أيضا السلام والأمن في منطقة المحيطين الهندي والهادئ، وأيضا في أميركا الشمالية". (سكاي نيوز)