غروسي حول البرنامج النووي الإيراني: لضرورة إيجاد طرق لتسوية الوضع دبلوماسيا

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وقال غروسي في تصريح لوكالة "فرانس برس": "على السلطات الإيرانية أن تعي أن الوضع الدولي أصبح متوترا بشكل متزايد وأن مجال المناورة بدأ يتقلص وأن من الضروري إيجاد سبل لحل دبلوماسي".واعترف بأن خطة العمل الشاملة المشتركة بشأن البرنامج النووي الإيراني، التي تم التوقيع عليها في عام 2015 ثم تخلت عنها الولايات المتحدة فيما بعد، هي "قوقعة فارغة".وأضاف: "الوكالة تعمل في إيران وتجري عمليات تفتيش لكنني أقول دائما إننا بحاجة إلى مزيد من الشفافية، ونظرا لاتساع نطاق البرنامج الإيراني وعمقه وطموحه، نحن بحاجة إلى إيجاد طرق لمنح الوكالة المزيد من القدرة على المراقبة". (روسيا اليوم)