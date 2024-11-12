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بعد التصريحات عن ضم الضفة الغربية لإسرائيل.. إليكم أول تعليق أميركي

Lebanon 24
12-11-2024 | 15:11
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قال المتحدث باسم الخارجية الأميركية ماثيو ميلر، في مؤتمر صحفي الثلاثاء، إن التعليقات التي أدلى بها الوزير بتسلئيل سموتريتش بشأن ضم الضفة الغربية لإسرائيل، "ليست بالتأكيد مؤاتية لبناء سلام دائم".
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وأضاف أن هذه التصريحات " تتعارض بشكل لا يصدق مع المبادئ التي وضعها الوزير أنتوني بلينكن في طوكيو العام الماضي".

وكان وزير المالية الإسرائيلي أثار الجدل بتصريحاته بشأن فرض السيادة على الضفة الغربية، في وقت كشفت تقارير إعلامية عبرية عن تحذيرات أميركية من أنه لا ينبغي الافتراض أن إدارة الرئيس المنتخب دونالد ترامب سوف تدعم مخططات الضم.

وقال سموتريتش، الاثنين، خلال اجتماع كتلة حزبه "الصهيونية الدينية" في الكنيست إن فوز دونالد ترامب في الانتخابات الأميركية "فرصة" لضم الضفة الغربية لإسرائيل.

وأضاف "سيكون 2025 عام السيادة في يهودا والسامرة (الضفة). وقد أصدرت تعليمات لمديرية الاستيطان في وزارة الأمن وللإدارة المدنية ببدء عمل جماعي مهني وشامل من أجل إعداد البنية التحتية المطلوبة لفرض السيادة".

لكن صحيفة تايمز أوف إسرائيل، نقلت الثلاثاء، عن مصادر مطلعة أن مسؤولين اثنين على الأقل من إدارة ترامب السابقة، وجهوا تحذيرات لوزراء إسرائيليين بارزين من فكرة افتراض أن الرئيس المنتخب سوف يدعم مخططات ضم الضفة الغربية خلال ولايته الثانية. (الحرة) 
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