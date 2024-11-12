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عربي-دولي

أزمة كبيرة في الجيش الأوكراني.. ما السبب؟

Lebanon 24
12-11-2024 | 16:02
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أكدت شبكة "سكاي نيوز" البريطانية أن القوات الأوكرانية في محتة بسبب نقص الإمدادات والجنود.

وقال مراسل "سكاي نيوز" ستيوارت رامزي إن الجيش الأوكراني في ورطة بسبب نقص عدد المشاة والإمدادات العسكرية التي يحتاجونها، فهم يصلون إلى لحظات حرجة عند نفاد المشاة فيضطرون إلى استخدام الدبابات الأمريكية في مناورات مع المشاة لمجرد دعم المقاتلين على الجبهة لأنهم لا يملكون ما يكفي من الأفراد لتنفيذ الهجمات، حسب قوله.
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وأضاف المراسل أن لا أحد من عناصر الجيش الأوكراني يعرف كيف سيتطور الوضع، خاصة في حال توقف المساعدات الأوروبية والأميركية. (روسيا اليوم) 
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