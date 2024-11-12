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طهران تدعو إدارة ترامب إلى العقلانية

Lebanon 24
12-11-2024 | 16:32
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دعا وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، مساء الثلاثاء، إدارة الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب إلى اعتماد العقلانية مع طهران بدلاً من سياسته السابقة التي انتهجها وهي سياسة الضغط الأقصى، في إشارة إلى العقوبات الصارمة بعد الانسحاب من الاتفاق النووي العام 2018.
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وكتب عراقجي عبر منصة "إكس: "النسخة الأولى من سياسة "الضغط الأقصى" لاقت حتمًا أقصى قدر من المقاومة، وأدت في النهاية إلى الفشل الأقصى لأميركا".

وأضاف: "الدليل على ذلك هو وضع البرنامج النووي السلمي الإيراني قبل وبعد ما يسمى بسياسة "الضغط الأقصى"، مشيرًا إلى أن "محاولة تطبيق "الإصدار الثاني من الضغط الأقصى" لن يؤدي إلا إلى الإصدار الثاني من أقصى قدر من الفشل".

وتابع وزير الخارجية الإيراني وهو يخاطب إدارة ترامب المقبلة: "بدلاً من "سياسة الضغط الأقصى، جرّبوا أقصى قدر من العقلانية".
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