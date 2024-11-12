السعودية تحذّر من خطورة تصريحات مسؤول إسرائيلي

حذرت المملكة العربية السعودية، الثلاثاء، من خطورة التصريحات المتطرفة لمسؤول إسرائيلي بشأن فرض سيادة الاحتلال على الضفة الغربية وبناء المستوطنات وتوسيعها.

وجاء في بيان لوزارة الخارجية السعودية نشرته وكالة الأنباء الرسمية "واس": "أعربت وزارة الخارجية عن تحذير المملكة العربية السعودية الشديد من خطورة التصريحات المتطرفة لمسؤول إسرائيلي بشأن فرض سيادة الاحتلال الإسرائيلي على الضفة الغربية المحتلة، وبناء المستوطنات وتوسيعها، مؤكدة أن هذه التصريحات تقوض جهود السلام بما فيها حل الدولتين، وتشجع الحروب وتنتج مزيدًا من التطرف، وتضاعف التهديد لأمن المنطقة واستقرارها".

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وأضاف البيان أن "المملكة تؤكد أن هذه التصريحات تعد انتهاكًا سافرًا للقوانين الدولية والقرارات الأممية ذات الصلة، وتكرس الاحتلال والتوسع في الاستيلاء على الأراضي بالقوة مما يشكل سابقة خطيرة، مؤكدة على أن تبعات استمرار الفشل الدولي تتعدى حدود هذه الأزمة لتطال شرعية ومصداقية قواعد النظام الدولي، وتهدد استمراريته".