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عربي-دولي

لتوفير الأمن في قمة العشرين.. البرازيل تنشر 9 آلاف جندي

Lebanon 24
13-11-2024 | 00:18
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أعلنت الحكومة البرازيلية أنه سيتم نشر تسعة آلاف جندي لتوفير الأمن في قمة مجموعة العشرين في البرازيل.

وقال البيان إنه بدءا من اليوم الأربعاء، سترسل وزارة الدفاع 9000 جندي عبر القوات المسلحة خلال قمة قادة مجموعة العشرين.
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ومن المقرر أن يعقد اجتماع رؤساء أكبر الاقتصادات في العالم في ريو دي جانيرو يومي 18 و19 تشرين الثاني.

وسيرأس الوفد الروسي في القمة، نيابة عن الرئيس فلاديمير بوتين، وزير الخارجية سيرغي لافروف.
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