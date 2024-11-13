Advertisement

عربي-دولي

"أكسيوس": بلينكن يختار استمرار الضغط على إسرائيل بدلا من وقف تسليحها

Lebanon 24
13-11-2024 | 00:18
A-
A+
Doc-P-1277561-638670796151854498.jpg
Doc-P-1277561-638670796151854498.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
ذكر "أكسيوس" أن وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن لم يرضخ لطلبات موظفيه وفضّل متابعة الضغط على إسرائيل بدلا من تعليق المساعدات العسكرية لها بسبب أزمة المساعدات الإنسانية لغزة.


ونقل الموقع الأميركي عن مصادر: "سعى العديد من موظفي الخارجية إلى استمالة الوزير بلينكن كي يقوم على الأقل بتعليق جزء من المساعدات العسكرية لإسرائيل على خلفية عدم امتثالها لمطالب واشنطن بتسهيل وصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة".
Advertisement


وأضاف: "شهدت الأيام القليلة الماضية معركة داخلية مريرة داخل وزارة الخارجية حول ما إذا كانت إسرائيل قد امتثلت لمعظم المطالب الأمريكية في هذا الجانب... وقال مسؤولون أمريكيون إن العديد من مسؤولي وزارة الخارجية يعتقدون بأن إسرائيل لم تتخذ خطوات كافية، ودفعوا بلينكن وكبار مسؤولي الخارجية إلى ضرورة تعليق حتى ولو جزء من المساعدات العسكرية".
من جهة أخرى، يعتقد بعض كبار مساعدي بلينكين وكبار المسؤولين في البيت الأبيض أن الإنذار الموجه إلى إسرائيل كان فعالا "وقد دفع إسرائيل إلى تغيير في هذا المسار" وقال المسؤولون الأمريكيون إنهم دعوا إلى "الاستمرار في الضغط على الإسرائيليين بشأن هذه القضية بدلا من تعليق إمدادات الأسلحة".

وذكر "أكسيوس" أن بلينكن فضل في نهاية الأمر الذهاب مع رأي المجموعة الثانية المتمثل في الاستمرار بالضغط على المسؤولين الإسرائيليين فقط. (روسيا اليوم)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
01:59 | 2024-11-13
01:53 | 2024-11-13
01:42 | 2024-11-13
01:21 | 2024-11-13
01:11 | 2024-11-13
01:08 | 2024-11-13
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24