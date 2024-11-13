الحرس الثوري الإيراني يعلن مقتل 4 إرهابين في سيستان وبلوشستان

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أعلن الحرس الثوري الإيراني "مقتل 4 إرهابيين عملاء لإسرائيل والقبض على 12 آخرين في محافظة سيستان وبلوشستان جنوب شرقي إيران".وتجري القوات البریة للحرس الثوري مناورات منذ أيام لتطهير محافظة سيستان وبلوشستان من الإرهابيين تحت عنوان "شهداء الأمن".كما قتلت القوات البرية للحرس الثوري 4 من الإرهابيين وألقت القبض على 12 آخرين في الساعات الماضية.