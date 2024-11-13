حكم بالسجن 15 سنة على جندي أميركي سابق سرب معلومات عسكرية

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أصدر القضاء الأميركي، الأربعاء، حكمًا بالسجن 15 عامًا على الجندي السابق جاك تيكسيرا بتهمة "تسريب معلومات عسكرية سرية".وأعلنت أنديرا تالواني، قاضية ولاية ماساتشوستس الحكم بالسجن 15 عامًا على تيكسيرا البالغ 22 عامًا.وجرى توقيف تيكسيرا في نيسان عام 2023، بتهمة تسريب وثائق سرية لوزارة الدفاع تتعلق بالحرب الروسية الأوكرانية، تم تداولها عبر الإنترنت ونشرتها وسائل إعلام عديدة بينها نيويورك تايمز.وفي تصريح قبيل جلسة المحاكمة قال تيكسيرا: "أعتذر عن كل الأضرار التي سببتها، وأعلم أن المسؤولية الكاملة تقع علي وأتحمل العواقب". (الاناضول)