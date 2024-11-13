الجيش الإسرائيلي أسقط مسيرة قادمة من مصر إلى غزة

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كشفت وسائل إعلام إسرائيلية أن الجيش الإسرائيلي أسقط طائرة مسيرة محملة بالأسلحة حاولت العبور من سيناء إلى غزة.وقال موقع "nziv" الإخباري الإسرائيلي إنه يبدو أن هناك تطورات أمنية جديدة على الحدود بين مصر وإسرائيل بسبب تكرار هذا الحادث للمرة الثالثة على التوالي في غضون شهرين.وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن طائرة بدون طيار تحطمت بالقرب من الحدود الإسرائيلية المصرية مما دفع السلطات الإسرائيلية إلى إغلاق الطريق السريع رقم (12) بالقرب من الحدود المصرية.وبحسب الإعلام في إسرائيل فهذه هي المرة الثالثة التي تسقط فيها طائرة بدون طيار وصلت من سيناء خلال شهرين حاملة أسلحة إلى قطاع غزة.وأوضح الموقع العبري أن هذا يأتي على خلفية توتر العلاقات بين البلدين حيث تصاعد التوتر على خلفية الحرب المستمرة في قطاع غزة والتي بدأت في 7 تشرين الأول 2023.وأضاف أن الوضع الأمني مستمر في التدهور في المنطقة مما يؤثر على العلاقات الثنائية بين مصر وإسرائيل ويزيد من التحديات التي تواجه الجانبين في ضبط الحدود والحفاظ على الاستقرار الأمني.