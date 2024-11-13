أردوغان في تصريحٍ جديد: أتطلع للقاء بشار الأسد

نقلت قناة "سي.إن.إن ترك"، اليوم الأربعاء، عن الرئيس التركي قوله إنه "لا يزال يأمل في لقاء نظيره السوري بشار الأسد لإصلاح العلاقات بين البلدين".

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كذلك، نقلت القناة عن أردوغان قوله للصحفيين على متن طائرته العائدة من أذربيجان إنّ "استعادة العلاقات مع الأسد سوف تهدئ التوتر الإقليمي، كما آمل".وفي أيلول الماضي، طلب أردوغان لقاءالأسد في نيويورك على هامش أعمال الأمم المتحدة، من أجل "تطبيع" العلاقات بينهما.وكانت الدولتان قطعتا جميع علاقاتهما الرسمية عام 2011، إثر بدء الأزمة السورية.