Advertisement

عربي-دولي

أردوغان في تصريحٍ جديد: أتطلع للقاء بشار الأسد

Lebanon 24
13-11-2024 | 06:30
A-
A+
Doc-P-1277756-638671015499066977.jpg
Doc-P-1277756-638671015499066977.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
نقلت قناة "سي.إن.إن ترك"، اليوم الأربعاء، عن الرئيس التركي  قوله إنه "لا يزال يأمل في لقاء نظيره السوري بشار الأسد لإصلاح العلاقات بين البلدين".
كذلك، نقلت القناة عن أردوغان قوله للصحفيين على متن طائرته العائدة من أذربيجان إنّ "استعادة العلاقات مع الأسد سوف تهدئ التوتر الإقليمي، كما آمل".
Advertisement

وفي أيلول الماضي، طلب أردوغان لقاءالأسد في نيويورك على هامش أعمال الأمم المتحدة، من أجل "تطبيع" العلاقات بينهما.

وكانت الدولتان قطعتا جميع علاقاتهما الرسمية عام 2011، إثر بدء الأزمة السورية. 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
08:55 | 2024-11-13
08:45 | 2024-11-13
08:38 | 2024-11-13
08:18 | 2024-11-13
08:15 | 2024-11-13
08:12 | 2024-11-13
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24