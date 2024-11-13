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عربي-دولي

صحيفة: روسيا وأوكرانيا هما الوحيدتان القادرتان على تحديد النتيجة للنزاع بينهما

Lebanon 24
13-11-2024 | 06:50
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اعتبرت صحيفة Antiwar أن روسيا وأوكرانيا هما الوحيدتان القادرتان على تحديد النتيجة النهائية للنزاع بينهما.
كما أشارت الصحيفة إلى أن التدخل "الصارخ" من جانب الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي هو السبب الرئيسي في تفاقم الوضع، حيث جعل كل منهما من أوكرانيا سلاحا تستخدمانه في حربهما بالوكالة ضد روسيا.
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ويرى صاحب المقال أنه يجب على الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب أن يفهم أن اتفاق السلام بين الغرب وموسكو قد يكون له شروط معينة. (روسيا اليوم)
 
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