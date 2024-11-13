Advertisement

عربي-دولي

الكويت تُدين تصريحات وزير حكومة الاحتلال بشأن فرض السيادة على الضفة الغربية

Lebanon 24
13-11-2024 | 07:42
A-
A+
Doc-P-1277781-638671049438540835.jpg
Doc-P-1277781-638671049438540835.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
دانت الكويت تصريحات وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش حول فرض السيادة الإسرائيلية على مناطق الضفة الغربية، وتوسيع المستوطنات فيها.
وأكدت وزارة الخاارجية الكويتية في بيان رسمي "أن تصريحات سموتريش الداعية إلى فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية وتوسيع المستوطنات فيها انتهاك صارخ للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، واعتداء سافر على حقوق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
Advertisement
وشددت الوزارة "على أن تلك التصريحات الاستفزازية تزيد الأمر تعقيدا في المنطقة وتكرس سياسة القوة التي تستخدمها إسرائيل في فرض أجندتها العنصرية، وستقف حجر عثرة أمام الجهود الدولية الرامية إلى تحقيق سلام واستقرار المنطقة والعالم".
وصرح وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، بأنه أصدر تعليمات للتحضير لبسط السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية، معتبرا أن الوقت قد حان في حقبة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لفرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية، آملا أن يدعم ترامب هذا التحرك.
ودان العديد من الدول تصريحات الوزير الإسرائيلي التي تناقض الإجماع الدولي باعتبار أن الضفة الغربية جزء من الأراضي الفلسطينية. (روسيا اليوم)
 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
08:55 | 2024-11-13
08:45 | 2024-11-13
08:38 | 2024-11-13
08:18 | 2024-11-13
08:15 | 2024-11-13
08:12 | 2024-11-13
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24