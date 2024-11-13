الكويت تُدين تصريحات وزير حكومة الاحتلال بشأن فرض السيادة على الضفة الغربية

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دانت الكويت تصريحات وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش حول فرض السيادة الإسرائيلية على مناطق الضفة الغربية، وتوسيع المستوطنات فيها.وأكدت وزارة الخاارجية الكويتية في بيان رسمي "أن تصريحات سموتريش الداعية إلى فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية وتوسيع المستوطنات فيها انتهاك صارخ للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، واعتداء سافر على حقوق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.وشددت الوزارة "على أن تلك التصريحات الاستفزازية تزيد الأمر تعقيدا في المنطقة وتكرس سياسة القوة التي تستخدمها إسرائيل في فرض أجندتها العنصرية، وستقف حجر عثرة أمام الجهود الدولية الرامية إلى تحقيق سلام واستقرار المنطقة والعالم".وصرح وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، بأنه أصدر تعليمات للتحضير لبسط السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية، معتبرا أن الوقت قد حان في حقبة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لفرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية، آملا أن يدعم ترامب هذا التحرك.ودان العديد من الدول تصريحات الوزير الإسرائيلي التي تناقض الإجماع الدولي باعتبار أن الضفة الغربية جزء من الأراضي الفلسطينية. (روسيا اليوم)