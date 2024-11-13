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عربي-دولي

أردوغان يعلن قطع العلاقات مع إسرائيل

Lebanon 24
13-11-2024 | 07:13
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أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم، عن قطع العلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل.

وقال أردوغان: "نحن، كدولة وحكومة في الجمهورية التركية، قررنا قطع العلاقات مع إسرائيل، والآن ليس لدينا أي علاقات معها".
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وأكد أن أنقرة لن تتخذ أي خطوات أو إجراءات لتطوير التعاون أو إعادة العلاقات مع إسرائيل في المستقبل.

ومنذ بداية عملية الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة في تشرين الأول 2023، أدانت تركيا أفعال وتصرفات تل أبيب واتهمتها بارتكاب مذابح بحق المدنيين الفلسطينيين، كما دعت مرارا وتكرارا إلى وقف إطلاق النار ومارست ضغطا كبيرا على تل أبيب. (روسيا اليوم)
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