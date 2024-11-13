غزة.. حصيلة جديدة لضحايا الحرب الإسرائيلية على القطاع

Advertisement

أعلنت وزارة الصحة بقطاع غزة، الأربعاء، ارتفاع حصيلة الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل بحق الفلسطينيين إلى "43 ألفا و712 شهيدا" منذ 7 تشرين الأول 2023.جاء ذلك في تقرير الوزارة الإحصائي لضحايا الإبادة الجماعية الإسرائيلية المستمرة على القطاع منذ 404 أيام.وأفاد التقرير بـ"ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 43 ألفا و712 شهيدا، و103 آلاف و258 مصابا منذ 7 تشرين الأول 2023".وأوضحت الوزارة أن "الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 7 مجازر ضد عائلات في قطاع غزة، وصل منها للمستشفيات 47 شهيدا و182 مصابا خلال الـ 24 ساعة الماضية".وذكرت أن "عددا من الضحايا لا يزالون تحت الركام وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم".(الأناضول)