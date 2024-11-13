إرتقاع التضخم السنوي في أميركا

ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة بنسبة 2.6 بالمئة في تشرين الاول الماضي، بما يتفق مع التوقعات، بعد أن ارتفع بنسبة 2.4 بالمئة في أيلول الماضي. (سكاي نيوز)

Advertisement