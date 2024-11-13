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إقتصاد

إرتقاع التضخم السنوي في أميركا

Lebanon 24
13-11-2024 | 08:38
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ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة بنسبة 2.6 بالمئة في تشرين الاول الماضي، بما يتفق مع التوقعات، بعد أن ارتفع بنسبة 2.4 بالمئة في أيلول الماضي. (سكاي نيوز)
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