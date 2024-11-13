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عائلات الأسرى الإسرائيليين: لم يعد بالإمكان إهدار الوقت

Lebanon 24
13-11-2024 | 08:55
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بعدما نشرت "سرايا القدس"، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، اليوم، مقطع فيديو أظهر شخصا قدّم نفسه على أنه أحد الأسرى الإسرائيليين في القطاع الفلسطيني يناشد، علقت عائلات الأسرى.
فقد شدد منتدى عائلات الأسرى الإسرائيليين، الأربعاء، على أنه "لم يعد في الإمكان إهدار الوقت".
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ورأى في بيان، أن الفيديو يؤكّد الحاجة الملحة لإعادة الأسرى.
كما أضاف أن الأسرى يواجهون خطرا متزايدا بفقدان حياتهم بعد أكثر من سنة على الاحتجاز.
وتابع: "لم يعد في الإمكان إهدار الوقت".
(العربية)

 
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