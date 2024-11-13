ولاية ثالثة.. هل سيترشح ترامب للرئاسة مجدداً؟

خلال خطاب ألقاه أمام أعضاء من الحزب الجمهوري في واشنطن

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فقد انفجر الرئيس المنتخب ضاحكاً حينما تحدث عن الأمر، علما أن الدستور الأميركي يمنعه من التقدّم لولاية ثالثة.وقال أمام الحضور أنه لا يظن أنه سيفعلها، مضيفا: "أظنّ أنني لن أترشّح إلا إذا اعتبرتم أنني جيّد ولا بدّ إذا من التفكير في شيء آخر".أما الدستور الأميركي، فيمنع الرئيس الحالي دونالد ترامب من التقدّم لترشيح نفسه لولاية رئاسية ثالثة في المقبلة. (العربية)