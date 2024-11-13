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عربي-دولي

بريطانيا: لا بدائل لوكالة أونروا ونريد نهاية حرب غزة

Lebanon 24
13-11-2024 | 14:20
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أكد وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط هيمش فولكنر، اليوم الأربعاء أن "بلاده تريد أن ترى نهاية لحرب غزة".

وأضاف في حديثه لـ"العربية"، أن على السلطة الفلسطينية أن تحكم غزة بعد الحرب.
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كذلك شدد على أن لا بدائل لوكالة أونروا، معتبراً أن حل الدولتين مهم للطرفين. (العربية) 
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