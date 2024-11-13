بريطانيا: لا بدائل لوكالة أونروا ونريد نهاية حرب غزة

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وأضاف في حديثه لـ"العربية"، أن على السلطة الفلسطينية أن تحكم غزة بعد الحرب.كذلك شدد على أن لا بدائل لوكالة أونروا، معتبراً أن حل الدولتين مهم للطرفين. (العربية)