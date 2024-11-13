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حول فوز ترامب في الانتخابات الرئاسية.. ماذا أعلن لافروف؟

Lebanon 24
13-11-2024 | 15:59
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أشار وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الأربعاء، إلى أن "فوز دونالد ترامب في انتخابات الرئاسة الأميركية لن يؤدي إلى تغيير مبدئي في موقف واشنطن تجاه أوكرانيا".

أضاف لافروف خلال مقابلة له عبر قناة "روسيا 1"، إن "الموقف المبدئي لواشنطن تجاه الشؤون الأوكرانية، والأوروبية أيضا، لن يتغير بمعنى أن واشنطن ستسعى دائما للحفاظ على السيطرة على كل ما يحدث في المجال المجاور للناتو وداخل مجال الناتو نفسه".
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وتابع قائلا إن "الاتحاد الأوروبي أصبح مثيلا للناتو من الناحية العسكرية والسياسية. كيف سيجري ذلك وكيف يتصورون أداء مهام السيطرة في الظروف الجديدة؟ هذا يمكن القيام به بطرق مختلفة، وأنا لن أتنبأ بها. ولكن ليس لدي أدنى شك أنهم سيرغبون في بقاء تلك المسائل تحت سيطرتهم".
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