حول فوز ترامب في الانتخابات الرئاسية.. ماذا أعلن لافروف؟

Advertisement

أضاف لافروف خلال مقابلة له عبر قناة "روسيا 1"، إن "الموقف المبدئي لواشنطن تجاه الشؤون الأوكرانية، والأوروبية أيضا، لن يتغير بمعنى أن واشنطن ستسعى دائما للحفاظ على السيطرة على كل ما يحدث في المجال المجاور للناتو وداخل مجال الناتو نفسه".وتابع قائلا إن "الاتحاد الأوروبي أصبح مثيلا للناتو من الناحية العسكرية والسياسية. كيف سيجري ذلك وكيف يتصورون أداء مهام السيطرة في الظروف الجديدة؟ هذا يمكن القيام به بطرق مختلفة، وأنا لن أتنبأ بها. ولكن ليس لدي أدنى شك أنهم سيرغبون في بقاء تلك المسائل تحت سيطرتهم".