Advertisement

عربي-دولي

فصائل عراقية تشن هجمات بالمسيّرات على أهداف شمال إسرائيل

Lebanon 24
13-11-2024 | 23:00
A-
A+
Doc-P-1278060-638671617179038672.jpg
Doc-P-1278060-638671617179038672.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أكدت فصائل عراقية موالية لإيران، اليوم الخميس، أنها شنت 3 هجمات بالطائرات المسيّرة على أهداف في شمال إسرائيل، لكنها لم تحدد المناطق المستهدفة بهذه الهجمات.

وقالت الفصائل العراقية المسلحة عن هجومها الأول بالمسيرات إنها هاجمت "هدفا حيويا" شمال إسرائيل، ثم أعلنت عن الهجومين الآخرين في وقت لاحق.
Advertisement

وكان الجيش الإسرائيلي أعلن فجر وصباح الخميس عن اعتراض سلاح الجو لطائرتين بدون طيار انطلقتا من الشرق فوق الأجواء السورية.

كما أعلن، في وقت سابق، عن تفعيل الإنذار بعد تسلل طائرة مسيرة إلى منطقة إيلات.

ولم تعلن إسرائيل، بعد هذه الهجمات، عن إصابات أو أضرار. (سكاي نيوز)


تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
00:17 | 2024-11-14
23:33 | 2024-11-13
23:23 | 2024-11-13
23:19 | 2024-11-13
23:17 | 2024-11-13
23:16 | 2024-11-13
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24