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بـ 218 مقعدا.. الجمهوريون يحققون الأغلبية في الكونغرس الأميركي

Lebanon 24
14-11-2024 | 00:17
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تمكن الجمهوريون من الحصول على ما يكفي من المقاعد للسيطرة على مجلس النواب الأميركي، ليكمل الحزب الجمهوري بذلك اكتساحه للسلطة ويضمنوا سيطرتهم على الحكومة الأميركية بجانب الرئيس المنتخب دونالد ترامب.
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وأدى فوز الجمهوريين في ولاية أريزونا، إلى جانب فوزهم في ولاية كاليفورنيا التي شهدت تباطؤا في الفرز في وقت سابق أمس الأربعاء، إلى حصد الحزب الجمهوري 218 مقعدا في مجلس النواب، وهو ما يشكل أغلبية.

وكان الجمهوريون انتزعوا في وقت سابق السيطرة على مجلس الشيوخ من الديمقراطيين.


ومع الأغلبية التي حققوها بشق الأنفس، ولكن بأغلبية ضئيلة، يتطلع القادة الجمهوريون إلى تفويض وتنفيذ رؤية ترامب للبلاد بسرعة.

ووعد الرئيس المنتخب دونالد ترامب بتنفيذ أكبر عملية ترحيل في البلاد على الإطلاق، وتوسيع نطاق الإعفاءات الضريبية ومعاقبة خصومه السياسيين، والسيطرة على أقوى أدوات الحكومة الفيدرالية وإعادة تشكيل الاقتصاد الأميركي.(سكاي نيوز)

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