بحضور ماكرون.. إجراءات فرنسية غير مسبوقة قبل مباراة إسرائيل الليلة

Advertisement

عززت السلطات الفرنسية الإجراءات الأمنية في العاصمة باريس قبل مباراة كرة قدم بين فرنسا وإسرائيل اليوم الخميس على أمل تجنب تكرار الاشتباكات العنيفة في أمستردام الأسبوع الماضي.وتستضيف فرنسا منتخب إسرائيل في إطار دوري الأمم الأوروبية، باستاد "دو فرانس"، وسط إجراءات أمنية مشددة وغير مسبوقة.وتأتي هذه المباراة في ظل مخاوف كبيرة إثر أحداث عنف شهدتها أمستردام بعد مباراة بين أياكس ومكابي تل أبيب، ما أثار قلقا واسع النطاق حول تأمين المشجعين، خاصة بعد اعتداءات متفرقة طالت أنصار الفريق الإسرائيلي وإحراق العلم الفلسطيني وتخريب سيارات، ما أسفر عن توقيف 63 شخصا، ومن المتوقع أن يرتفع العدد في الأيام المقبلة.وفي ظل تصنيف السلطات الفرنسية للمباراة كحدث "عالي الخطورة"، أعلنت عن إجراءات أمنية استثنائية تشمل نشر أكثر من 4 آلاف عنصر من الشرطة والدرك لتأمين محيط الملعب والمناطق الحيوية في باريس.وتشمل التدابير منع رفع الأعلام سوى الفرنسية والإسرائيلية داخل الملعب، وإجراء تفتيش مزدوج للجماهير عبر نقاط فحص للهوية، إضافة إلى تواجد فرق أمنية بملابس مدنية بين المشجعين.وستترك المدرجات القريبة من الملعب فارغة لتقليل الاحتكاك باللاعبين، بينما ستتولى فرقة خاصة من الشرطة تأمين اللاعبين الإسرائيليين طوال تواجدهم في باريس.ولم تدخر السلطات الفرنسية أي جهد في تأمين الفريق الإسرائيلي، إذ تم تخصيص قوة أمنية ضخمة لمرافقته خلال تدريباته وإلى مكان إقامته.وشهدت المنطقة انتشارا لعدد من سيارات الشرطة وعناصر الأمن الذين رافقوا حافلة اللاعبين وصولا إلى ملعب التدريبات، بينما حلقت مروحية لمراقبة الملعب وضمان السيطرة الأمنية الكاملة.وأحيط مكان إقامة الفريق بسرية تامة، كما ألغيت الندوة الصحفية التي كان من المفترض أن يحضرها المدرب واللاعبون، في خطوة تهدف إلى تجنب أي توتر أو تعرض لاحتجاجات غير متوقعة.من جانب آخر، أعلن قصر الإليزيه أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون سيحضر المباراة في مبادرة تضامن ضد أي تصرفات معادية للسامية، وذلك بعد الاعتداءات التي طالت مشجعين إسرائيليين في أمستردام وأثارت انتقادات دولية واسعة.ومن المتوقع أيضا حضور عدد من كبار المسؤولين الفرنسيين، بما في ذلك وزير الداخلية جيرالد دارمانان.وحثت السلطات الإسرائيلية مشجعيها على عدم حضور المباراة خوفا من تصاعد العنف، إذ أفادت أجهزة الاستخبارات الإسرائيلية بتلقي معلومات حول تهديدات محتملة تستهدف الإسرائيليين في عدة دول أوروبية، منها فرنسا، وأصدر مجلس الأمن القومي الإسرائيلي توجيهات بالامتناع عن المشاركة في الفعاليات الرياضية والثقافية التي تحضرها الجاليات الإسرائيلية خارج البلاد.