لافروف: روسيا لم ترفض التفاوض مع أوكرانيا

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أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن "روسيا لم ترفض أبدا المفاوضات حول أوكرانيا، ولكن فلاديمير زيلينسكي بالذات منع بشكل رسمي التفاوض مع روسيا وعليه إلغاء المرسوم الخاص بذلك"، بحسب وكالة "نوفوستي".وقال: " أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مرات كثيرة ان روسيا لا ترفض المفاوضات ابدا . من الواضح أن زيلينسكي ليس من يقرر في هذه الحالة. هم يحاولون قلب كل شيء رأسا على عقب، ويزعمون بأن أوكرانيا هي التي تريد المفاوضات، لكن روسيا ترفض. الرئيس بوتين قال عدة مرات إنه يجب على زيلينسكي على الأقل أن يلغي المرسوم الذي صدر قبل عامين، والذي يحظر التفاوض مع حكومة بوتين".وتطرق لافروف إلى موضوع الانتخابات في أوكرانيا، وشدد على أنه "لن يكون من الممكن الحكم على مدى شرعيتها إذا تقرر إجراؤها في ربيع 2025، إلا بعد الانتهاء منها".أضاف: "يمكن تنظيم الانتخابات بطرق مختلفة، كما ترون كيف تم تنظيم الانتخابات في مولدوفا، لا يمكننا الحكم على شرعية هذه العملية الانتخابية أو تلك إلا عندما نفهم أنها جرت ونرى كيف تم تنظيمها".